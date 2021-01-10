Göbeklitepe Kovid-19'a rağmen 197 bin 912 kişiyi ağırladı

Keşfedildiği günden bu yana tüm dünyanın dikkatini çeken Göbeklitepe, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle 2018 yılının bir bölümünde kapalı kalan ören yerini o dönem yaklaşık 70 bin kişi ziyaret ederken, bu rakam 2019'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesiyle büyük artış göstererek 412 bin 378 kişiye ulaştı ve bölge turizmde "altın çağı"nı yaşadı.

2020 YILININ İLK 2 AYINDA ZİYARETÇİ SAYISINDA YÜZDE 268 ARTIŞ YAŞANDI

2020 yılına büyük umutlarla giren ve yeni bir ziyaretçi rekoru kırması beklenen Göbeklitepe'yi 2019 yılının ocak ve şubat aylarında 16 bin 797 kişi ziyaret ederken, 2020 yılının aynı döneminde bu sayı 59 bin 136 kişiye ulaştı.

Salgın dolayısıyla 2020 yılında yaklaşık 3 ay ziyarete kapalı olan Göbeklitepe, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle konuklarını maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde yeniden ağırlamaya başladı. 2020 yılında Kovid-19'a rağmen ören yerini 197 bin 912 kişi ziyaret etti. Göbeklitepe son 3 yılda 680 bin 290 ziyaretçi sayısına ulaştı.

Göbeklitepe, Kültür ve Turizm Bakanlığının sanal müze uygulaması kapsamında da salgın sürecinde en fazla ziyaret edilen ören yeri olmayı da başardı.

"PANDEMİYE RAĞMEN ZİYARETÇİ SAYISI SEVİNDİRİCİ"

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Rahime Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesinin Şanlıurfa ve bölgeye çok katkı sağladığını söyledi.

Göbeklitepe'ye ziyaretlerin 2020 yılında katlanarak artacağını beklediklerini ancak salgının turizmi olumsuz etkilediğini aktaran Yaşar, şöyle konuştu:

"Özellikle 2020 yılında ziyaretçi sayısının 1 milyona ulaşması beklentisi içerisindeydik fakat pandemi bunun gerçekleşmesine izin vermedi. Pandemiye rağmen 2020 yılında yaklaşık 200 bin kişinin Göbeklitepe'yi ziyaret etmesi turizmcileri sevindirdi. Şimdi gözümüzü 2021'e çevirdik. Bu yıl aşı çalışmaları olacak. İnsanlar özellikle inanç ve kültür turlarına katıldıkları zaman gidecekleri bölgenin hijyeni, güvenliği ve sağlık standartlarının üst düzeyde olmasını ister. Biz şehir olarak bu konularda tüm hazırlıklarımızı yaptık ama pandemi bunda etkileyici etken olacak. Eğer nisan ayı itibarıyla insanlar belirli bir oranda aşı olursa 2021 yılını münferit ziyaretlerle iyi bir rakamla kapatacağımızı düşünüyorum. İnsanlar pandemiden dolayı gezmeyi, dolaşmayı, kültürel varlıkları görmeyi özlediler. Eğer pandemi biterse Şanlıurfa olarak turizmde kaldığımız yerden devam ederiz."

"2021 YILI İÇİN UMUTLUYUZ"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberler Odası Başkanı Müslüm Çoban ise 2020 yılında pandemi nedeniyle ulaşamadıkları ziyaretçi sayısına yeni yılda ulaşmayı umduklarını söyledi.

Pandemi döneminde bile Göbeklitepe'nin cazibesinin insanları çektiğini anlatan Çoban, "2019 ile kıyasladığımızda pandemiye rağmen bu sayı bile aslında çok büyük bir başarı. 2020'de yaklaşık 200 bin kişinin Göbeklitepe'yi ziyaret etmesi 2021 yılı için de umut oldu. 2021 yılında daha iyi olacağını bekliyoruz ve umudumuzu koruyoruz. İnşallah güzel günler bizi bekliyor." dedi.