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Giriş Tarihi: 26.3.2021 10:56

Kilistra Antik Kenti beyaz örtüyle kaplandı

AA
Kilistra Antik Kenti beyaz örtüyle kaplandı

'nın merkez Meram ilçesinde, oluşumuyla 'yı andıran Kilistra Antik Kenti, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kilistra Antik Kenti, 2 bin yıllık geçmişi, kayalara yapılmış oyma kilise ve şapelleri, sarnıç ve su kanallarıyla Orta Çağ'ın izlerini taşıyor.

Meram ilçesi Gökyurt Mahallesi sınırı içinde, Kapadokya'daki gibi lav yığılmalarıyla meydana gelen volkanik arazi üzerine kurulu Kilistra, tarihi ve coğrafi güzelliğinin yanı sıra kar yağışıyla da ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Ziyaretçiler, antik kentteki beyaz şöleni fotoğraflamak için Kilistra'ya geliyor.

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Kilistra Antik Kenti beyaz örtüyle kaplandı
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