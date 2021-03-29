Arkeolojinin yeni keşfi Kocaeli’nde

Müzeler sadece eserlerin sergilendiği yerler değil aynı zamanda eğitim çalışmaları ve bilimsel çalışmaların yapıldığı kurumlar olarak da faaliyet gösteriyor. Bunun en güzel örneği, Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde Hacılar köyüne bağlı Yağbolu mevkiinde bulunan mağara ile ilgili 2020 yılında Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından yapılan bilimsel çalışmalardan elde edilen sonuçlar ile gösterildi.

DÜNYA ARKEOLOJİSİ İÇİN ÖNEMLİ

Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük ve Kocaeli Üniversitesinden Günay Karahan'ın, Kandıra'da bulunan mağara ve mağaradan çıkan eserler üzerinde yaptıkları bilimsel araştırmaların sonuçları açıklandı. Yapılan araştırmalarda, Kandıra mağarasını diğer mağaralardan farklı kılan bir çok özelliği olduğu belirtildi. Tarihte Bithynia Bölgesi olarak bilinen bölgede yer alan Kocaeli'nde, Ana Tanrıça Kybele'nin kültürüne ait kutsal alanlar mevcuttu, ancak şimdiye kadar Ana Tanrıça 'ya adanmış bir mağaranın varlığına rastlanmamıştı. Bölgede Kybele kültüne dair çok fazla buluntu ve kutsal alan olmasının yanı sıra Ana Tanrıça Kybele'ye adanmış bir mağara olduğu da tespit edildi. Yaşanan bu keşfin, Anadolu ve dünya arkeolojisi için oldukça önemli bir gelişme olduğu vurgulandı.

YEREL BİR USTANIN ELİNDEN ÇIKMIŞ

Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler ile mağaranın tam anlamıyla ormanın içerisinde ağaçlarla kaplı ve su kaynağı kenarında bir alanda bulunduğu belirtildi. Ayrıca mağara içinden defineciler tarafından kaçırılırken ele geçirilen bir Sunak üzerinde yapılan bilimsel çalışma sonucunda, sunağın ünik olması nedeniyle Kocaeli Müze Müdürlüğü Sunağa "Kandıra Kybelesi" adını verdi. Kandıra Kybelesi'nin Roma Dönemi'ne ait oldukça ünik bir eser olduğu, eserin tam anlamıyla bir benzeri bulunmadığı bu yüzden yerel bir ustanın elinden çıkmış olabileceği ifade edildi.

KYBELE KİM?

Anadolu kökenli bir ana tanrıça Kibele veya Kybele (Magna Mater: Tanrıların anası) her toplumda farklı isimle anılmıştır. Hitit uygarlığında Hepat, Geç Hitit döneminde Kubaba, Phryg uygarlığında Matar-Kybele, Hellen uygarlığında ise Kybele olarak karşımıza çıkmaktadır. Roma İmparatorluğu'nda ise Kybele, Magna Mater olarak kendisini göstermektedir. Etimolojik olarak incelendiğinde ise Kybele ismi ile ilk olarak MÖ 7. yüzyılda Phryg yazıtlarında yer alıyor. Bu yazıtlarda ise tanrıça Matar olarak ifade ediliyor. Matar, Phryg dilinde 'Ana' anlamına gelmektedir.