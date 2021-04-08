Alanya'da pansiyoncular: Tedbirlere uyarız

Son günlerde ülkemizde mutant virüs sebebiyle vaka sayılarında artışlar yaşandığına dikkat çeken Değirmenci, lokanta, restoran ve kafelerin kapanmasının tekrar gündeme geldiğini belirtti. Değirmenci, "Bununla ilgili henüz resmi bir yazı olmadığı için detaylarını bilemiyorum ancak Ramazan ayında büyük ihtimalle lokanta, restoran ve kafelerde paket servise geçilebileceği öngörülüyor. Cumhurbaşkanımızın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sadece bu konuyla ilgili Ramazan ayında kapanmaya gidilebileceği söylenmişti. Bugünkü gelmiş olduğumuz noktada da ülkemizde tam kapanmanın söz konusu olacağı gözüküyor. Vaka sayılarının düşmesi, bu hastalıktan kurtulma adına ülkenin genel olarak kapanmasıyla ilgili de alınacak tedbirlere uyarız. Ekonomik, sosyal, psikolojik olarak gerçekten hem toplum hem esnafımız çok yıprandı. Temennimiz virüs belasının ülkemizi terk etmesi. Bunun için de tedbirlere çok uymamız gerekiyor" dedi.

"BAZI KONULARDA MAALESEF ÇÖZÜM ÜRETEMİYORUZ"

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer'i ziyaret ettiğini aktaran Değirmenci, esnafın günlük yaşamış olduğu sıkıntıları anlattığını söyledi. Değirmenci, "Emniyet müdürü ve jandarma komutanımız da oradaydı. Alanya'nın en az hasarla bu sorunu atlatması için hem biz hem de kaymakamımız, kolluk kuvvetlerimiz azami gayret gösteriyor. Bu konuda kendilerine teşekkür ediyoruz. Hangi esnafımızın nerede sıkıntı yaşadığını, hangi konuda problemi olduğunu biliyoruz. Çözüm için uğraşıyoruz ancak Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar neticesinde bazı konularda maalesef çözüm üretemediğimizi de görüyoruz. İnşallah bayram son olur. Bayramın ardından bayram gibi yaşayarak tekrar turizm sezonuna da gireriz. Bu günler de geride bir hatıra olarak kalır diye düşünüyorum" diye konuştu.