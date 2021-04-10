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Giriş Tarihi: 10.4.2021 13:58

Nisan karı 'yi beyaza bürüdü

İHA
Nisan karı Kayseri'yi beyaza bürüdü

'de Nisan ayında yağan şiddetli kar, kenti beyaza bürüdü. Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yağan kar ile beraber kent beyaza büründü. Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda her yer beyaza bürünürken, ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı.



METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise, "Yapılan değerlendirmelere göre kar yağışlarının bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırması, Kayseri'nin merkez ilçeleri, Felahiye. İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi ve Tomarza ilçelerinde kuvvetli ve zaman zaman yoğun olmak üzere hafta sonu da devam etmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Nisan karı Kayseri'yi beyaza bürüdü
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