Pandemiye rağmen, 3 bin yıllık tarihi kaleye akın edildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine 13 kilometre uzaktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan, Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan Zerzevan Kalesi, toplam 60 dönümde yer alan, 12-15 metre yüksekliğinde ve 1200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yer altı ibadethanesi, sığınaklar, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı bulunan tarihi kale, tarihe ışık tutuyor.

Dünyada ortaya çıkarılmış son Mithras Tapınağı'na sahip olan ve Roma'nın doğu sınırındaki ilk tapınak olma özelliğini taşıyan Zerzevan Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmeye hazırlanırken, kaleye ilk turlarda başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde başlatılan kazıların sürdüğü 3 bin yıllık tarihi kaleye pandemiye rağmen Diyarbakır ve çevre illerden gelenler akın etti.

Pandemi kurallarına göre ziyaretlerin gerçekleştiği Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, kazı çalışmalarında tarihin gün yüzüne çıkmasıyla birlikte ziyaretçi sayısında da artış olduğuna dikkat çekti.