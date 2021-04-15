Kadıralak Yaylası, bu yıl da mora büründü

Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte mavi yıldız çiçeklerinin açmasıyla mor rengini aldı. Her yıl nisan ayında açan ve 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince uzun yapraklı mavi yıldız çiçeklerinin yetiştiği yayla, bu yıl da mora bürünmeye başladı.