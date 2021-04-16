Kuyucuk Kuş Cenneti Tepeli pelikanları ağırladı

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile ilk Avrupa Seçkin Turizm Cenneti olan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti her yıl ekim ayının sonu kasım ayının ilk haftasında yaklaşık 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu.

1997 yılında 13 metre derinlikte olan göl, yanlış su kullanımı nedeniyle zaman zaman kuruma noktasına gelmesine rağmen bu yıl ağır geçen kış mevsiminin ardından göl karların erimesiyle yeniden su tuttu.

Bölgeye göç eden kuşların konaklama istasyonuna dönen yapay adaya sahip gölde yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık alan bulunuyor.

Deniz seviyesinden bin 627 metre yükseklikteki gölde, tepeli pelikanların yanısıra angut, sakarmeke, yeşilbaş ördek, kara boyunlu batağın, sığırcık ve ağaçkakanlarla birlikte 220 civarında farklı kuş türü konaklıyor. Bugünlerde suyun bol olduğu gölde kuşlar renkli görüntülere sahne oluyor.

Sayıları yüzü bulan tepeli pelikanlar, toplu halde göl üzerinde bir süre dinlendikten sonra göl üzerinde uçup adeta dans etmeleri dronla görüntülendi.