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Giriş Tarihi: 18.4.2021 12:19 Son Güncelleme: 18.4.2021 12:19

’da kayısı ağaçları renk cümbüşü yaşatıyor

İHA
Erzincan’da kayısı ağaçları renk cümbüşü yaşatıyor

Kayısı üretiminde ’da önemli bir yere sahip olan Üzümlü ve Kemaliye ilçelerinde ağaçlardaki tomurcukların çiçek açmasıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

İklimi ve coğrafi konumu nedeniyle 6 bin dekarda yıllık yaklaşık 10 bin ton kayısı üretiminin yapıldığı Erzincan'da çiçek açan kayısı ağaçları rengarenk görüntüleri ile dikkat çekiyor.

Kart postal gibi görüntüler oluşturan ağaçlar kayısı meyvesine dönüşerek dünyanın dört bir yanına yolculuğa çıkıyor. Erzincan'da her yıl Nisan ayı başlarından itibaren kayısı ağaçları çiçek açmaya başlıyor. Binlerce kayısı ağacının çiçek açması ise muazzam görüntüler ortaya çıkartıyor. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon kayısı ağacı bulunurken bunun yaklaşık olarak 380 bini ise Erzincan'da bulunuyor.

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Erzincan’da kayısı ağaçları renk cümbüşü yaşatıyor
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