Çır Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği

Ilıcalar beldesi Uzundere köyü sınırındaki Deşt Yaylası mevkiindeki Çır Şelalesi, karların erimesi ve yağan yağmurlarla çağladı. İsmini, 'Çır taşı' adı verilen 100 metre yükseklikteki kayalardan alan şelale, bölgedeki doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olan şelale, bölgedeki soğukların çetin geçmesi nedeniyle kış aylarında donuyor, yaz aylarında ise kuruyor. Ancak bahar aylarında karların erimesiyle adeta coşan, her yıl çok sayıda doğaseveri kendine çeken şelale, bu yıl pandemi nedeniyle az sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

TURİZME KAZANDIRILMALI

Arkadaşlarıyla birlikte bölgeye gelen diş hekimi Murat Ayan, "Şelaleyi daha önce hiç görmeyen arkadaşlarımla birlikte geldik. Buranın havasını, doğasını ve akan şelalesini çok beğendiler. Gerçekten turizme kazandırılması gerekiyor. Yeşil taşıyla, çok yüksekten gelen suyuyla, Bingöl turizmine kazandırılması gereken çok önemli bir değer. Dışarıdan gelen arkadaşlarım burayı çok beğendi. Buranın daha iyi değerlendirilmesi lazım. Bu konuda yetkililerin elinden geleni yapmalarını istiyoruz" dedi.