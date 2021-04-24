İlk yabancı turist kafilesi geliyor!

Muğla'nın Marmaris bölgesinde bulunan Orka Lotus Otel Covid-19 pandemisi döneminde tüm tedbirlerini alarak 26 Nisan'da açılıyor. 30 yıldır otelcilik sektöründe olan Orka Lotus Otel'in sahibi Turgut Torunoğulları "Sağlık Bakanlığı bu süreçte bize hep destek oldu, tüm çalışanlarımıza çok kısa bir süre içinde aşı yapıldı. Tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sürecinde, vatandaşların hijyen ve mesafe kurallarına uygun konaklayabileceği otellere ilgisi arttı. Otellerin pandemi döneminde yaşadığı zor günleri bir nebze de olsa rahatlatacak haber Polonya ve Ukrayna'dan turist kafilelerinin gelmesi oldu.

İLK YABANCI TURİST KAFİLESİ GELİYOR

Orka Lotus Otel'in sahibi Turgut Torunoğulları, "2020 yaz döneminde yine ilk biz açmıştık otelimizi. Geçen sene bize bir tecrübe oldu eksik yaptığımız her şeyi tamamladık, otelimizdeki tüm misafirlerimizin hijyen ve mesafe kurallarıyla tatillerine devam etmesi için elimizden gelenin en iyisi yaptık, yapacağız. Açılışımızın ilk gününde Polonya'dan 50, Ukrayna'dan 80 turist geliyor. Yurtdışından gelen misafirlerimize ülkemizde sağlık ve rahatlıkla tatil yapabileceklerini göstermek istiyoruz" dedi.

2020'DE POZİTİF MİSAFİR YOKTU

Otelin odalarının günlük dezenfekte edilmesi gerektiğini ve otellerin sahillerdeki şezlong mesafelerine çok dikkat etmeleri gerektiğini belirten Torunoğulları sözlerine şöyle devam etti, "2020 yaz sezonunda otelimizde konaklayan hiç kimse koronavirüse yakalanmadı. Hem otel içinde hem de sahilde hijyen ve mesafe kurallarına çok önem veriyoruz. Misafirlerimizin ve personelimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Tüm işletmelerin olduğu gibi bizim de yanımızda oldular hep desteklediler."