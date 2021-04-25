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Giriş Tarihi: 25.4.2021 10:51

Akdamar Adası'nda hafta sonunda pandemi sessizliği DHA

Van'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe büründü.