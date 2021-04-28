Alanya ‘En İyi Destinasyon’ seçildi

Alanya, turizm destinasyonu olarak Hollanda'nın en büyük seyahat sitesi Reisgraag.nl tarafından "En İyi Destinasyon" ödülüne layık görüldü. Reisgraag.nl, Hollanda'da bir seyahat acentesi olmasının yanı sıra aynı zamanda Hollandalı tur operatörleri ve tüm dünya ülkeleri ve destinasyonlar hakkında incelemelerin yapıldığı bir platform olarak dikkat çekiyor. Birçok ülkede konaklama yapan Hollandalının kaydettiği 20 bin yorum üzerinden yapılan incelemede Alanya'nın 8,3'lük derece aldığını söyleyen Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel, "Özellikle pandemi döneminde almış olduğumuz bu ödül şehrimizin Hollandalılar tarafından ne kadar güvenilir olduğunu göstermektedir. Misafirperverlik, konum, plajlar, gece hayatı, restoranlar, turistik yerler ve kültür açısından yapılan değerlendirmede Alanya, ülkemizin turizm alanında gururu olmuştur. Üzerimize düşen görevleri gerek ALTAV, gerekse Alanya Belediyesi olarak her zaman yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz" dedi.