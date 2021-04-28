Takoran Kalyonları ile doğa manzarasında görsel şölen

Şanlıurfa-Adıyaman ve Siverek üçgeninde bulunan Fırat havzasındaki Takoran kalyonları ile doğa manzarası vatandaşları kendine hayran bırakıyor.

Vatandaşlar bahar ayının gelmesiyle birlikte sokağa çıkma yasakları öncesi Takoran'da oluşan doğal güzellikleri gezmek ve fotoğraflamak için tekneyle tur düzenliyor.



Bölgenin tanıtımına katkı sağlamak için Takoran vadisi ile Fırat havzasında Takoran kalyonları ve doğa manzarasını fotoğraflayan Siverek Belediyesi Özel Kalem Müdürü Hasan Karakaş sosyal medyada paylaştığı doğa resimleri büyük beğeni aldı.



Fırat havzasında dört mevsim yaşanan doğal güzellikleri görmeye gelen vatandaşlar bölgenin gerçek anlamda tanıtılması için tekne turlarıyla gezerek fotoğraflamaya çalışıyorlar.



Fırat havzasının çok geniş bir alana sahip olduğunu belirten Karakaş, ''İmkânlar doğrultusunda bölgeyi gezerek doğanın güzelliklerini fotoğraflamak ve bölgenin tanıtımına katkı sunmaya çalışıyoruz, her anlamda harika bir doğa manzarası bulunan bölgeyi tanıtmak için gezilerimizi sürdürmeye çalışacağız'' dedi.