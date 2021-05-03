Kaderine terk edilen Kervansaray turizme kazandırılacak

Marmaris'te Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi adına 1545'te yaptırılan Hafsa Sultan Kervansarayı inceleme yapıldı. Bir kısmının özel mülkiyette olması sebebiyle restorasyonunda sıkıntı yaşanan kervansaray için yetkililer harekete geçti. Kaderine terk edilmiş durumda olan tarihi yapının, kültür turizmine kazandırılması için çalışmalar yapılacak. Vakıflar Bölge Müdürü Reşit Akçalı ve Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatı ile Marmaris'te bulunan Hafsa Sultan Kervansarayında incelemelerde bulundu. Akçalı ve Bingöl'e incelemeleri sırasında, Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey mihmandarlık etti.

BAR OLARAK KULLANIYOR

Kervansarayın, Marmaris Kalesi ile birlikte Kanuni'nin önemli miraslarından olmasına rağmen son yıllarda bar olarak kullanılması vatandaşlarda rahatsızlık yarattı ve sık sık şikayetlere konu oldu. Tarihi yapı, yaklaşık 50 yıl önce alınan restorasyon kararına rağmen, mülk sahipleri duyarlılık göstermemesi ve çoğalan hissedarlarla kaderine terk edildi. Kervansarayın özel mülkiyette olması aslına uygun restorasyonunu zorlaştırdı. Her geçen gün daha da tahrip olmasına neden oldu. Vakıflar Bölge Müdürü Akçalı ve İl Müdürü Bingöl gerekli notlar alındıktan sonra, yine Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında yaptırdığı kalede de incelemelerde bulundu.

MARMARİS KALESİ VE HAFSA SULTAN KERVANSARAYI

Marmaris Müzesi, tarihi bir mekân olan Marmaris Kalesi'nde hizmet vermektedir. Kale, Marmaris Limanı arkasında denize hakim bir yarımada üzerinde inşa edilmiştir. Marmaris Kalesine ait ilk bilgileri, M.Ö. 490-425 yılları arasında yaşayan tarihçi Halikarnassoslu (Bodrum'lu) Herodot vermektedir. Herodot, kalenin ilk olarak M.Ö. 3. Binde yapıldığını söylemektedir. Bu dönemde bir Karia kenti olan Physkos (Marmaris), bugün olduğu gibi Ege Denizi ve Akdeniz arasında bir geçiş noktasıdır. Kentin limanı, Rodos ve Mısır'a açılan ticaret yollarıyla çağlar boyunca önemini korumuştur.

Kale, Hellenistik Dönemde (M.Ö. 330-30) Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından M.Ö. 300 civarında kuşatılmış, Marmaris halkı bu saldırıya karşı koyamayacağını anlayınca, kaleyi ateşe vererek, kendileri de dağlara saklanmışlardır. Büyük İskender, kalenin stratejik önemi nedeni ile kaleyi onartmış, bir grup askerini de buraya bırakmıştır. Marmaris ilk kez 1390 yılında Osmanlı yönetimine girmiştir.

Marmaris Kalesi'nin yapımından söz eden tek yazılı kaynak, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesidir. M.S. 17.yy. da Muğla yöresini gezen Evliya Çelebi, ünlü Seyahatname'sinde kalenin 1522 yılında Osmanlı Hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman tarafından Rodos seferi sırasında yaptırıldığı ve buranın bir askeri üs olarak kullanıldığını, ayrıca düzgün taşlarla örülmüş 400 ayak uzunluğunda bir duvarı olduğunu söylemektedir.

Kaleye çıkan dar ve basamaklı sokağın girişinde, Hafsa Sultan Kervansarayı yer alır. Kervansarayın giriş kapısı üzerinde yer alan kitabeden 1545 tarihinde Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman tarafından annesi adına yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Yapım amacı Rodos seferi sırasındaki konaklama ve ticaret ile ilgilidir. Kervansaray dikdörtgen planlı ve iki katlı olup, yedi küçük bir büyük oda ve bir hamamdan oluşmaktadır. Mekanın alt katları dükkan, üst katları ise konaklama için kullanılmış, üzeri kemerlerle örtülmüştür. Marmaris Kalesi ve Kervansaray, dönemin kompleks yapılarına özgü bir bütünlük göstermektedir. Günümüzde Hafsa Sultan Kervansarayı kafe ve restoran olarak hizmet vermektedir. Marmaris Hafsa Sultan Kervansarayı, son dönemlerde oldukça gündeme gelmektedir. Bunun nedeni bir bölümünün bar olarak kullanılmasıdır.