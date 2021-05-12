Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Seyahat Haberleri Toroslar'da baharla yeşile bürünen yaylalar bir başka güzel
Giriş Tarihi: 12.5.2021 15:08

'da baharla yeşile bürünen yaylalar bir başka güzel

AA
Toroslar'da baharla yeşile bürünen yaylalar bir başka güzel

'nda ilkbahar mevsimiyle yemyeşil bir görüntüye bürünen yaylalar, güzel manzaralar oluşturuyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı, Toros dağlarının eteklerine kurulu Yeşildağ ile Adaköy mahalleleri arasında bulunan Apsıngır Yaylası, tam kapanma günlerinde insan hareketliliğinin olmaması nedeniyle adeta sessizliğe büründü.

Sarı renkte çiçeklerle bezeli yaylada otlanan büyükbaş hayvan sürüleri ile beslenebilmek için yiyecek arayışına giren leylek sürüleri, renkli görüntüler sergiliyor.

Büyükbaş hayvan sürüleri ile leylekler, içme suyu ihtiyacını da yaylanın ortasından geçen akarsulardan karşılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Toroslar'da baharla yeşile bürünen yaylalar bir başka güzel
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA