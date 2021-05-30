Çukurova'da "sarı gelin "görsel şölen sunuyor

Çokak Mahallesinde 500 dönüme yakın alana ekilen ayçiçeği, mısır, buğday tarlaları sarı ve yeşilin oluşturduğu tonlar ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yaklaşık 50 dönüm araziye ayçiçeği eken Çokak Mahallesi sakinlerinden muhtar Yunus Erkmen, "Pandemi öncesi vatandaşlar, fotoğrafçılar, gelin damatlar bu tarlalara fotoğraf çekimi için geliyordu. Bu yıl pandemi nedeniyle pek ziyaretçi gelmiyor. Ayçiçeklerin açması ile müthiş bir görsel şölen oluyor" dedi.

Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Fatih Ateş Kozan'ın tarih ve doğa cenneti bir kent olduğunu belirterek, "İnsanlarımız pandemi öncesi anılarına bu fotoğraflarını ekliyordu. Bu yıl tarlalarımızda şölen sürüyor ama pandemi nedeni ile daha sakin" diye konuştu.

