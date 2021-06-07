Kızkalesi’ne tatilcilerden büyük ilgi

Kızkalesi Turizm ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan bu sezon için morallerin yüksek olduğunu söyledi. Çalışkan, Kızkalesi'nin yakın zamanda ışıklandırılacak olmasının bölgeye artı bir değer katacağını da belirtti.

Yeni sezon, Kızkalesi'nin ışıklandırılması gibi konular hakkında gazetecilere bilgi veren Çalışkan, "Tabi ki insanlar 1,5-2 seneden beri içeride kala kala sıkıldı. İlk defa Kızkalesi'nde haziran ayı başında güzel bir sezon görüyorum. Daha önceki sezonlarda biz haziran ayını boş geçerdik. Ama şimdi Maşallah diyoruz. Turizmciler olarak biz bu ilgiden memnunuz" dedi.

İnsanların pandeminin stresini üzerlerinden atmak için tatili tercih ettiğini kaydeden Çalışkan, "Pandeminin etkisinden kurtulmak isteyenler tatili tercih ediyor. Bizde turizmciler olarak pandemi kurallarına harfiyen uyuyoruz. Hijyene dikkat ederek, mesafenin korunmasına dikkat ederek her türlü kurallara uyarak tesislerimizde hizmet veriyoruz. Bölgedeki turizmci arkadaşların hepsi Kızkalesi'ne olan ilgiden memnun" diye konuştu.

Deniz içinde yer alan kalenin yakın zamanda aydınlatılacağı bilgisini de veren Çalışkan, "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın girişimleriyle kalemiz yakın zamanda aydınlatılacak. Gerekli ödenek çıktı. 10-15 gün içerisinde gündüz nasıl kaleyi hayranlıkla seyrediyorsak, gecede öyle seyredeceğiz" ifadesini kullandı.

Vatandaşlarsa bölgede bulunan 100'ü aşkın tesiste konaklarken, pazar günleri hariç tatillerini dolu dolu geçiriyor. Aileler kale manzarasıyla denizin ve serin suların tadını çıkarıyor. Bazıları ise denizde spor aktivitelerine katılarak eğlenceli anlar yaşıyor. Çoğunluk ise kale surlarıyla çevreli Korykos Plajında güneşleniyor.

Dilek Eti ise, "Yaz geldi havalar çok güzel. Biz burayı tercih ediyoruz. Denizi, tarihi eserleri muhteşem. Benim tercihim her zaman Kızkalesi sahilleri" diye belirtti.