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Giriş Tarihi: 12.6.2021 15:18

'de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyolarını aratmıyor

AA
Edirne'de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyolarını aratmıyor

Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günleri çeşitli etkinliklerle sürüyor.

4. Lavanta Tarla Günleri 2. gününde devam ediyor.Enstitüye ait lavanta tarlalarında mor ve eflatunun tonlarını fon yapan fotoğraf tutkunları en güzel kareyi yakalamaya çalışıyor.

Lavanta tarlalarındaki vatandaşlardan kimi öz çekim yapıyor, kimi de buradaki objelerle fotoğraf çektiriyor. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç'taki lavanta tarlasında konser, söyleşi gibi etkinlikler de düzenleniyor. Tarlayı ziyarete gelenler, alana kurulan stantlardan kadınlar ile yerel esnafın ürünlerinden satın alabiliyor.

Gün boyu müzik yayını yapılan tarlalarda bazı vatandaşlar şarkı söyleyerek bazıları da dans ederek müziğe eşlik ediyor. Etkinlikler, 15 Haziran'a kadar sürecek.

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Edirne'de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyolarını aratmıyor
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