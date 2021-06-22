Kırmızı halılar ve balonlar ile karşılandılar

Rusya hükümetinin Türkiye'yle uçuşları 22 Haziran'dan itibaren yeniden başlatma kararı almasının ardından yaşanan talep yoğunluğu Antalya Dışhatlar Terminaline yansıdı. 22 Haziran gece saat 00.00'den itibaren Rus uçakları Antalya'ya gelmeye başladı.

Yoğunluk nedeni ile kapalı olan 2'kinci terminalde faaliyete girdi. İlk gelen kafileler kırmızı halıda mavi balonlarla karşılandı. Yetkililer son 24 sata içinde toplamda 17 bin Rus turisttin geleceğini bildirdi.

TÜRKİYE'Yİ ÇOK ÖZLEMİŞTİK

Rus turistler ise aylardır Türkiye hayalini kurduklarını söyledi. Antalya havalimanına ayak basar basmaz cep telefonu kentin güzelliklerin çekmeye başladılar. Antalya'nın kendileri için yeryüzündeki bir cennet olduğunu belirten Rus turistler, "Türkiye'yi çok özlemiştik. Antalya dünyadaki en kaliteli otelleri, en güzel kumsalları ile denizi olan şehir. Rusya'nın her noktasından 3 saatlik uçuş ile Antalya'da denize ayak basıyoruz" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

BİR GÜNDE 50 BİN TURİST

Öte yandan Antalya Havalimanı Yetkilileri Rus pazarını açılmasını ardından havalimanında yoğunluk yaşandığını bildirdiler. 22 Haziran tarihinde toplamda 50 bin turisttin geleceğini de belirten yetkililer, "Bu rakam hafta sonu 80 binlere ulaşmasını bekliyoruz. cumartesi ve pazar günleri havalimanımıza 5 dakikada bir uçak iniş yapacak" diye mutlulukların dile getirdi.