Rus turistler İstanbul’a da gelmeye başladı

Türk Hava Yolları ve Rus havayolu şirketi Aeroflot' un tarifeli seferiyle aileleri ve arkadaşları ile birlikte Moskova'dan İstanbul Havalimanı'na gelen çok sayıda Rus turist uçuşların yeniden başlamasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.





TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUZ



Kızı Sofi ile birlikte İstanbul'a gelen Julie Chikbina Türkiye7ye çok sevdiğini ve seferlerin yeniden başlamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Maria Barchei ise "Ben gerçekten çok mutluyum. Çünkü Türkiye'ye çok seviyor ve çok sık geliyoruz. Ben İstanbul'u çok seviyorum. İstanbul güzel bir şehir ve buraya sık sık gelmeyi çok seviyorum. Uçuşların başlamasından dolayı mutluyum"dedi



Arkadaşı ile birlikte İstanbul'a gelen Regina Zarubina ise "Tekrar burada olmaktan mutluyuz. Türkiye' ye çok sık geliyoruz. İlk olarak İstanbul'da bir süre kaldıktan sonra başka yerlere de gideceğiz."diye konuştu



Koronavirüs önlemleri kapsamında Rusya, Türkiye'ye olan uçuşlara 15 Nisan tarihinden itibaren kısıtlama getirtirmiş Türkiye'de aşılama ve vaka sayılarının düşmesiyle birlikte uçuşların tekrar başlatma kararı alınmıştı