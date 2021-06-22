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Giriş Tarihi: 22.6.2021 15:32

Rus turistler ’a da gelmeye başladı

Rus turistler İstanbul’a da gelmeye başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla birlikte Rus turistlerin Türkiye’ye gelişleri başladı. Bu sabah saatlerinde itibaren Rus turist kafilelerini taşıyan uçakların başta Antalya’ya olmak üzeri turistik bölgelere gelirken bir çok turist ise gün içinde  tarifeli seferlerle ’a gelmeyi tercih etti.

Türk Hava Yolları ve Rus havayolu şirketi Aeroflot' un tarifeli seferiyle aileleri ve arkadaşları ile birlikte Moskova'dan Havalimanı'na gelen çok sayıda Rus turist uçuşların yeniden başlamasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.



TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUZ

Kızı Sofi ile birlikte İstanbul'a gelen Julie Chikbina Türkiye7ye çok sevdiğini ve seferlerin yeniden başlamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Maria Barchei ise "Ben gerçekten çok mutluyum. Çünkü Türkiye'ye çok seviyor ve çok sık geliyoruz. Ben İstanbul'u çok seviyorum. İstanbul güzel bir şehir ve buraya sık sık gelmeyi çok seviyorum. Uçuşların başlamasından dolayı mutluyum"dedi

Arkadaşı ile birlikte İstanbul'a gelen Regina Zarubina ise "Tekrar burada olmaktan mutluyuz. Türkiye' ye çok sık geliyoruz. İlk olarak İstanbul'da bir süre kaldıktan sonra başka yerlere de gideceğiz."diye konuştu

Koronavirüs önlemleri kapsamında Rusya, Türkiye'ye olan uçuşlara 15 Nisan tarihinden itibaren kısıtlama getirtirmiş Türkiye'de aşılama ve vaka sayılarının düşmesiyle birlikte uçuşların tekrar başlatma kararı alınmıştı

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Rus turistler İstanbul’a da gelmeye başladı
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