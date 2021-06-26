Anamur Turizminde hareketlilik başladı

Anamur-Bozyazı Turizm Derneği Başkanı Fatih Şen amaçlarının Anamur ve Bozyazı'daki tarihi, turistik değerleri ve bölgemizin sosyal ve kültürel yapılarının yanında otantik lezzetlerini gelen misafirlere tanıtmak olduğunu söyledi.

Dernek Başkanı Fatih Şen, sınavlardan sonda bu hareketliliğin daha da hızlanacağını belirterek " yerli ve yabancı misafirlerin merak ettiği Anamur ve Bozyazı'nın bir Temmuz'dan itibaren tamamen hareketleneceğine inanıyoruz,. Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batısında geçen yıllara oranla ciddi artışlar yaşanacaktır. " dedi.

Şen,Anamur'un turizm bölgesi İskeleye kurdukları stantta, gerek görsel tanıtımlarla gerekse hazırladıkları bilgilendirici broşürleri dağıtarak her iki ilçeye gelen misafirleri bilgilendirmeyi hedeflediklerini söyledi.