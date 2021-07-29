Doğu’nun peri bacaları, turizme kazandırıldı

Yapılan çalışmalar neticesinde bölgeye bir otel inşasının yanı sıra yeme içme alanları ve güvenli bölgeler yapıldı. Turizme kazandırılan 'Doğunun Peri Bacaları' doğallığın tamamen korunması ise öncelikli prensip olarak belirlendi. 62 kilomtrelik vadide ise herhangi bir turizm dışında yapılaşma ise alınan kararlarla tamamen yasaklandı.