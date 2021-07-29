Doğu’nun peri bacaları, turizme kazandırıldı

Erzurum merkeze 100 kilometre uzaklıkta bulunan Narman ilçesinde bulunan 'Kırmızı Periler Diyarı' olarak da adlandırılan Narman Peri Bacaları, rengi ve şekilleriyle göz kamaştırırken, her geçen gün ilgi odağı oluyor.
Her yıl çok sayıda ziyaretçi akınına uğrayan ve toplam 62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan, halk arasında "Doğu'nun Kapadokya'sı" olarak da adlandırılan Narman Peri Bacaları yenilenen yüzüyle pandemi sonrası ziyaretçilerin uğrak yeri haline geldi.
Erzurum Valisi Okay Memiş'in kentteki turizm alanları üzerine gerçekleştirdiği yoğun çalışmaları sonrası Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi ve Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilen ortak projelerle bölgede önemli çalışmalar yapıldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde bölgeye bir otel inşasının yanı sıra yeme içme alanları ve güvenli bölgeler yapıldı. Turizme kazandırılan 'Doğunun Peri Bacaları' doğallığın tamamen korunması ise öncelikli prensip olarak belirlendi. 62 kilomtrelik vadide ise herhangi bir turizm dışında yapılaşma ise alınan kararlarla tamamen yasaklandı.