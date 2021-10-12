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Giriş Tarihi: 12.10.2021 14:20

Rus turistler ören yerlerine akın etti

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Rus turistler ören yerlerine akın etti

Turizm cenneti Muğla’da, Ruslar tatil anlayışlarının dışına çıktı. Doğa harikasında deniz, kum, güne ve tekne turlarını tercih eden Ruslar, bu sezon ören yerlerine akın etti.

Gözde turizm merkezi Muğla'ya tatil gelen Rus turistler bu sezon alışılmışın dışına çıktı. Doğa, tarih ve kültür zengini bölgede Ruslar deniz, kum ve güneş tatil anlayışını değiştirdi.

Tatilciler, turizm cennetindeki müze ve ören yerlerine akın etti. Sektör temsilcileri, Rus turistlerin deniz, kum, güneş ve tekne turu tatil anlayışlarının dışına çıktıklarını kaydetti. Turizmciler, Rusların Muğla'daki müze ve ören yerlerine rağbet göstermeye başladıklarını bildirdi. Güney Ege'de tur rehberliği yapan Tuğrul Çelik, "Bölgemize gelen Rus turistler artık tarihi ören yerlerine de gidiyorlar. Ruslar, Muğla'da deniz, kum, güneş, tekne ve dalış turlarını tercih ediyorlardı. Ama bu yıl Ruslar tarihi ören yerlerine de gitmeye rağbet etmeye başladı" dedi.

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Rus turistler ören yerlerine akın etti
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