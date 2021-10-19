Uludağ’da bu yıl beklentiler büyük: Rekor için hazırlıklar sürüyor

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ile birlikte son iki kış sezonunu beklentilerin çok altında geçiren Uludağ kayak merkezinin bu yıl rekor kırması bekleniyor. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapan Uludağ'daki işletmeciler, bu kış sezonundan umutlu. Aralık ayı başında sezonun açılması beklenen Uludağ'da, özellikle yılbaşı rezervasyonlarının devam ettiğini öğrenildi.





"PANDEMİ UMUDUMUZU KIRMADI"

Uludağ'a henüz kar düşmemesinden dolayı müşteri girişinin az olduğuna vurgu yapan Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Ersin Yazıcı, işletmeciler olarak tüm hazırlıkların eksiksiz yapıldığını belirtti. Başkan Yazıcı, "Otellerimize az da olsa müşteri girişi sürüyor. Geride kalan iki sezonluk pandemi dönemine rağmen umudumuz hiç kırılmadı. Ülkedeki aşılanma oranlarını artmasıyla birlikte özellikle bu yılbaşında merkezimizde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamayı bekliyoruz ve buna göre hazırlanıyoruz." dedi.





"ULUDAĞ'IN BENZERİ YOK"

Bursa'nın turizmde çağ atlaması için 3 temel değerine ağırlık vermesi gerektiğini söyleyen GÜMTOB Başkanı Ersin Yazıcı, kış turizminin başkenti konumundaki Uludağ'ın 12 ay kullanılabilen bir yer olmasının önemine değindi. Başkan Yazıcı, "Uludağ'ın bir benzeri daha yok. Zirve, sadece kar yağınca aklımıza geliyor. Oysa, endemik bitki örtüleri, kamp turizmi, yürüme, koşu ve bisiklet yolları, ayrıca doğal güzelliği olan göllerimiz var. Bu konuda Valiliğimiz Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve paydaşlarımızla ortak hareket ederek ciddi çalışmalar yapıyoruz." şeklinde konuştu.