Turizmde tüm zamanların en iyi ikinci ekim ayı gerçekleşti

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre şehri hava yolu ile ziyaret eden turist sayısı 8,5 milyonu sınırını aştı. Turizmde rekorlar yılı olan 2019 yılının Ekim ayından sonraki en iyi ikinci ekim ayı olarak gerçekleşti. Turizmin başkenti Antalya'da şehri ziyaret eden turist sayısındaki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Ocak ayından bugüne kadar hava yoluyla Antalya'ya gelen turist sayısı 8 milyon 615 bin 626 oldu.

YÜZDE 163 ARTIŞ YAŞANDI

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3,5 milyon turistle kapatan Antalya'da aşılama çalışmaları, Güvenli Turizm Sertifikasyonu ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Geçen yıl Ocak–Ekim ayları arasında 3 milyon 272 bin 171 kişinin ziyaret ettiği Antalya'da bu yıl aynı dönemde 8 milyon 615 bin 626 kişi ziyaret etti.Açıklanan verilere göre Ocak ayından bugüne Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 163 artış yaşandı

EKİM'DE 1.5 MİLYON TURİST GELDİ

Turizm sezonunun uzamasıyla Antalya'yı ziyaret eden turist sayısındaki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 2020 yılı Ekim ayında 699 bin 857 turistin ziyaret ettiği Antalya'yı bu yıl aynı dönemde 1 milyon 599 bin 345 kişi ziyaret etti. Geçen senenin aynı dönemine göre turist sayısındaki artış yüzde 129 olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla 2021 Ekim ayı turizmde rekorlar yılı olarak kabul edilen 2019 Ekim ayından sonraki en iyi ikinci Ekim ayı oldu.

YÜZDE 41'İ RUS VATANDAŞI

Antalya'da ocak–ekim ayı dönemleri arasında en çok turist 3 milyon 448 bin 706 ile Rusya'dan geldi. Bu rakam 2021 yılı toplam turist sayısının yüzde 41'ini oluştururken Rusya'yı, 1 milyon 258 bin 138 turistle Ukrayna, 1 milyon 164 bin 827 turistle Almanya ve 403 bin 428 turistle Polonya takip etti.