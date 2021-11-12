Easyjet Holidays CEO’su Garry Wilson Antalya’ya geldi: Türkiye’deki turizm otoritelerini kutluyoruz

"İNGİLTERE'NİN EN ÖNEMLİ DESTİNASYONLARINDAN BİRİ

Garry Wilson, Türkiye'de Antalya, Dalaman, Bodrum ve İzmir'e odaklandıklarını söyledi. Türkiye'de odaklanacakları destinasyonları belirlerken en önemli kriterlerinin otellerin fiyat kalite ilişkisi olduğunu hatırlatan Wilson, "Türkiye'nin en büyük avantajı sunduğu ürünlerin kalitesi ve müşteri memnuniyetidir. Biz de destinasyonlarımızı belirlerken müşteri memnuniyeti ve fiyat kalite ilişkisini ön planda tutuyoruz. Şu anda Türkiye'de 4 noktaya uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Dalaman ve batı destinasyonları İngiliz turistlerin Türkiye'de tercih ettiği klasik destinasyonlardır. Antalya'nın sunduklarına da bakarsak gerek oteller gerek otel dışındaki imkanlar İngiliz turistleri etkileyecektir. Bu imkanların hepsini misafirlerimize sunuyoruz. Antalya İngiltere'nin en önemli destinasyonlarından biridir. Easyjet olarak kış boyunca Antalya'ya uçmaya devam edeceğiz. İngiltere'nin üç havalimanından haftalık 7 uçak planımız var. Bu uçuşlar kış boyunca devam edecek ve Mart ayı ile birlikte yaz operasyonlarımıza başlayacağız" dedi.

"TÜRKİYE, KENDİSİNİ POZİTİF AYRIŞTIRDI"

Türkiye'nin pandemi döneminde yaptığı çalışmalara da değinen Wilson, "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy önderliğindeki Türk otellerinin pandemi döneminde aldığı önlemler ve aktif reklam kampanyaları çok önemliydi. Bu geçirdiğimiz iki yıl boyunca gerek aktif çalışmaları, gerek otellerdeki sertifika programları, gerek kaynak pazarlardaki reklam çalışmaları ve bu süreçte tatile gelen müşterilerin memnuniyeti ile Türkiye, rakip destinasyonlar arasında kendisini pozitif ayrıştırdı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde Türkiye'nin İngiliz vatandaşlarına vize muafiyeti getirmesi, Türkiye'ye gelecek olan turist sayısına da pozitif katkı sağlayacaktır. Yapılan çalışmalar ve alınan doğru kararlar nedeniyle başta Turizm Bakanı Ersoy olmak üzere Türkiye'deki turizm otoritelerini kutluyoruz" diye konuştu.