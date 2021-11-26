Bakan Ersoy: Antalya’yı 2022’de daha yoğun sezon bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte 2022 turizm sezonuna yönelik beklenen yoğunluğa hazırlık için turizm sektörü paydaşlarının katılımıyla koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantının ardından Bakan Ersoy, valilikte açıklamalarda bulundu. Tüm dünyanın uzun süredir pandemi süreciyle karşı karşıya olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Turizmde bundan en çok etkilenen sektörlerden biri ama her şeye rağmen 2021 sezonu özellikle Antalya bölgesi için yoğun geçti. Bu açıdan sevinçliyiz ama sonuçta pandemi süreci tüm dünyada olduğu ülkemizde de devam ediyor. 2022'de Antalya'yı daha yoğun bir sezon bekliyor ve gerekli koordinasyon toplantılarına başladık" dedi.

'DÜZENLİ OLARAK TOPLANTILARA BAŞLIYORUZ'

Bu yıl sonu itibarıyla Antalya'ya gelecek yabancı turist sayısının 9 milyonu geçeceğini söyleyen Bakan Ersoy, "Şu anda çok yaklaştı. Aralık ayını da dahil ettiğimiz zaman 9 milyonu geçmiş olacak ve Antalya'da önümüzdeki sene hedefimiz çok daha büyük. O yüzden sayın valimizle birlikte sezon öncesi emniyet teşkilatı, havalimanı yetkilileri, trafik ve ulaşım- araç ve otel yetkilileriyle düzenli olarak toplantılara başlıyoruz. İlk toplantımızı bugün yaptık. Havalimanlarında pandemi koşullarının iyileştirilmesi, alınan önlemlerin yoğunlaştırılması ve yolcu trafiğinin rahatlatılması açısından neler yapmamız gerekiyor, ulaşımla ilgili alınması gereken önlemler" diye konuştu.

'HAVALİMANI KAPASİTESİ ARTIRILACAK'

Antalya Havalimanı'nın ihalesinin de yapılacağını hatırlatan Bakan Ersoy, ihaleden sonra kapasitesinin ciddi oranda artırılacağını kaydetti. Antalya'da 2022 sezonunda yoğunlaşan trafiğin Antalya şehir içi ve turizm bölgelerine nasıl yayılacağına, pandemi koşullarında bu sürecin nasıl yöneticiliğine dair toplantı yaptıklarını anlatan Ersoy, "Bu toplantıların sonucunda alınması gereken önlemler alınacak ve bu önlemlerle ilgili ülkemize yoğun turist veren yabancı misyon temsilcilerini de bilgilendirme prosedürünü oluşturuyoruz. Güzel bir çalışma oldu, ilk adımı bugün attık ve inşallah sezona çok daha hazır bir Antalya olarak girmiş olacağız" dedi.