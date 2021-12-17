Mevlana Müzesi’ne ziyaretçi akını! Şeb-i Arus töreni öncesi akın akın geldiler

Jasmina, Mevlana'nın kaleme aldığı Şems Divanı'nı okuyarak, "Konya'ya ilk defa geliyorum. Bu sabah Konya'ya geldim. Mevlana'yı tanıyorum, çok seviyorum, şiirlerini okuyorum. İçeride çok fazla duygulandım. Size duygularımı tam olarak anlatıp paylaşamıyorum." diyerek duygularını paylaştı.

Konya'da dün düzenlenen Tacik-Türk Yatırım İş Forumu'na katılmak üzere kente gelen gelen iş insanlarından Cemşid Mubinzade, "Tacikistan'dan geliyoruz. İlk defa Türkiye'ye ve Konya'ya geldik. Mevlana'yı biz Tacikistan'da biliyoruz ve okuyoruz, onun düşüncelerini okullarda okuyor, öğreniyoruz. Burada olmak çok güzel, harika duygular içindeyiz." diyerek düşüncelerini aktardı.

Akşam yapılacak Şebi Aruz törenlerini izlemek üzere kente şehir dışından tren, uçak ve kara yolu ile ziyaretçi gelişi sürerken şehir içindeki pek çok otelde doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı.