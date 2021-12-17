Zirvede sezon bugün açılıyor

Her sezon yerli ve yabacı binlerce turiste ev sahipliği yapan Uludağ, bu sene kar yağışının da erken başlamasıyla birlikte turistlerin akınına uğramaya başladı.

Özellikle sıcak iklime sahip Arap ülkelerinden gelen turistlere İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer illerden gelen yerli turistler de eklendi. Bugün sezon açılışı yapacak olan oteller hazırlıklarını tamamladı. Hava sıcaklığının eksi 11 dereceye düştüğü merkezde kar kalınlığı ise yarım metreyi aşara pistler kayak yapmaya elverişli hale geldi.

Özellikle yılbaşı için hazırlıkların devam ettiği zirvede, pandemi kuralları sıkı bir şekilde uygulanacak. Valilik ve kolluk kuvvetleri ise zirve yolunda olası donma, kaza ve kaybolma gibi olaylara karşı da tüm tedbirleri alacak. İzinsiz ve eksik malzemelerle, zirve yoluna tırmanış ve yürüyüşlere izin verilmeyecek.