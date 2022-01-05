2021 güzel geçti, 2022 şahane geçecek

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 2021 yılında en çok turist, 428 bin 883 kişi ile ağustos ayında konuk edilirken, bölgede en çok ziyaretçi çeken turistik merkez, 645 bin 695 Zelve Örenyeri oldu.
"2022 ÇOK DAHA GÜZEL GEÇECEK"
Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz, yaptığı açıklamada, "2021 yılı pandemi olmasına rağmen Kapadokya için güzel geçti. 2022 yılı çok daha güzel geçecek." dedi.
2020 yılında pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Kapadokya'da da zor bir süreç geçirildiğini aktaran Durmaz, "2020 kötüydü ama 2021 yılı bizim için toparlanma yılı oldu. Yılın tamamına baktığımız zaman güzel bir yıl geçirdik diyebiliriz. Yılbaşına da Kapadokya'daki oteller yüzde 100 dolu şekilde girdi. Yılı güzel kapattık. 2022 yılı ise çok daha güzel görünüyor. Yeni yılda yeni bir turist rekoru kırabiliriz." diye konuştu.
Dünyanın her yerinden Kapadokya'nın tercih edildiğini vurgulayan Durmaz, 2021 yılında 2 milyon 285 bin 895 turisti ağırladıklarını, Balkanlar'dan Avrupa ülkelerine kadar farklı ülkelerden turistin Kapadokya'yı tercih ettiğini sözlerine ekledi.
"REZERVASYONLAR GELMEYE BAŞLADI"
Turistler için at, ATV, cip safari gibi aktiviteler düzenleyen bir firmanın sahibi Nuran Aktaş da 2021 yılının pandemiye rağmen verimli geçtiğini ifade ederek, "Tüm dünya pandemiyle boğuşurken Kapadokya dünyanın birçok ülkesinden misafirlerini ağırlamayı sürdürdü. Geçtiğimiz yıllara göre turist sayısında azalma oldu ancak 2020 yılına göre çok iyi bir yıl geçirdik. 2022 yılının rezervasyonları ise şimdiden gelmeye başladı. Bu yıl daha fazla turisti bölgemizde ağırlayacağımızı düşünüyorum." İfadelerini kullandı.
Aktaş, turistlerin sıcak hava balon turuna büyük ilgi gösterdiğini aktararak, at, ATV, cip, deve ve bisiklet gibi aktivitelerin de yoğunlukla tercih edildiğini söyledi.