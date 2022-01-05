2021 güzel geçti, 2022 şahane geçecek

"REZERVASYONLAR GELMEYE BAŞLADI"

Turistler için at, ATV, cip safari gibi aktiviteler düzenleyen bir firmanın sahibi Nuran Aktaş da 2021 yılının pandemiye rağmen verimli geçtiğini ifade ederek, "Tüm dünya pandemiyle boğuşurken Kapadokya dünyanın birçok ülkesinden misafirlerini ağırlamayı sürdürdü. Geçtiğimiz yıllara göre turist sayısında azalma oldu ancak 2020 yılına göre çok iyi bir yıl geçirdik. 2022 yılının rezervasyonları ise şimdiden gelmeye başladı. Bu yıl daha fazla turisti bölgemizde ağırlayacağımızı düşünüyorum." İfadelerini kullandı.