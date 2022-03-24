TÜRSAB’dan Kıbrıs çıkartması

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, KKTC'ye yaptığı ziyarette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenen toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sadece talih oyunlarında değil turizmin her alanında gelişmesi için TÜRSAB ile çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

"TALİH OYUNLARIYLA ANILMAK İSTEMİYORUZ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sadece talih oyunlarıyla değil deniziyle, gastronomisiyle tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de ön plana çıkmasını istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Dünyanın her yerinden misafirlerimiz geliyor ama en çok turisti ana vatandan gelen kardeşlerimiz oluşturuyor. Dünyada artan turizm maliyetleri malum, bu çerçevede Türkiye'den yurt dışına gitmek isteyenlerin KKTC'yi değerlendireceklerini düşünüyorum. Sadece talih oyunları ile değil denizimiz, gastronomimiz, tarihi ve kültürel zenginliğimizin de ön plana çıkmasını istiyoruz. Kıbrıs, Doğu Akdeniz bölgesinin en eski yerleşim yeri. Her tarafımızda birçok uygarlıktan benzersiz örnekler mevcut. Yemek çeşitliliği inanın herkesi şaşırtacak kadar zengin." dedi.

"ÖNCE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE GİDİN"

Türk vatandaşlarına tatillerini Kıbrıs'ta yapmaları konusunda çağrıda bulunan TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ise; "Daha önce de var olan KITSAB-TÜRSAB iş birliğini bugün geliştirip güncelleyerek hayata geçirdik. Seyahat acentalarımızın KKTC'ye verdiği değer ve emek ortada; bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Vatandaşımıza 'Yurt dışına çıkacaksanız, ilk KKTC ye gidin' ve 'Kuzey Kıbrıs'ı görmeyen kalmasın' diyoruz. Turizm sadece tatil demek değil, turist gelirse daha fazla yemek yenir, turist gelirse daha fazla domates ekilir. Her alanda burayı geliştirmek istiyorsak tatillerimizde KKTC'yi değerlendirmeliyiz. Buradan daha güzel yurt dışı mı var? Yurt dışına çıkacaksanız, önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidin. Kuzey Kıbrıs'ı görmeyen kalmasın" dedi.

"BİRLİKTE YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

Bağlıkaya; "Kıbrıs destinasyonunu çalışan seyahat acentaları ile birlikte muadil kuruluşumuz olan KITSAB'ı ziyaret ederek hem meslektaşlarımızı bir araya getirip hem de Kıbrıs-Türkiye arasındaki hareketliliği artırma gayreti içerisindeyiz. Amacımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne daha fazla turist getirmek ve Türkiye'den olan trafiği geliştirmek. Yurt dışındaki Türk tur operatörlerinin vasıtasıyla yalnız Türkiye'ye değil, Kıbrıs'a da bir trafik sağlanabilir mi sorusunu değerlendiriyoruz. Birlikte yapmamız gereken çok şey var. Çünkü herkes kendi derdine düştü. Firmalar zor durumda. Var olma mücadelesi söz konusu. Sıkıntılar tam bitti derken savaş başladı. Bölgede ne olursa olsun Kıbrıslı vatandaşların da Türkiye'ye gelmesiyle ilgili hiçbir sorun yok. Bugün, seyahat acentalarımızın sıkıntılarını değerlendirdik. Türkiye tarafında bunları çözmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Buraya hem Kıbrıs hem Türkiye'deki seyahat acentalarının sesi olmaya geldik." dedi.

"ÜLKE İMAJI İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZ GEREKMEKTE"

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun ise; "İki yılı aşkın süredir sıkıntılar devam ediyor. Pandeminin üstüne bir de bölgedeki savaş durumlarından dolayı gerçekten aslında ana işimiz olan şeyleri yapamaz hale geldik. Burası sadece deniz-kum-güneş ile anılmamalı. Ülke imajı üzerine hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Kıbrıs'ın sadece kumarla anılmamasını istiyoruz. Burası aynı zamanda bir aile tatil destinasyonu. Türkiye'de tatil yapacak insanların Antalya'ya nasıl gidiyorsa Kıbrıs'a da aynı şekilde o rahatlıkla gelmesini istiyoruz. Uçak fiyatların düşürülmesi ve yeni bir havayolu şirketinin kurulup devlet tarafından sübvanse edilmesi konusunda da herkes hemfikir. Birinci destinasyonumuz Türkiye'den senede 2 milyon yolcu geliyor. Bu rakamın 1 milyon 200 bini konaklamalı yolcu. Ambargolar nedeniyle Türkiye'deki acentalarımız aracılığıyla buraya turist getiriyoruz. 2 yıllık pandemi de verimsiz bir dönem yaşadık. Acentalar hiç turist getiremedi, gazinolar kendi imkanlarıyla turist getirdi. 2022'nin daha iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Bu sene pandemiden çekinirken bir de Rusya-Ukrayna savaşı ortaya çıktı. Sanırım bu yıl Rus turistin gitmesi zorlaşacak. Ancak TÜRSAB'la bu süreci aşabiliriz." diye konuştu.

Ardından TÜRSAB heyeti, KKTC Başbakanı Sayın Dr. Faiz Sucuoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu ve KKTC Başbakan Yardımcısı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Prof. Dr. Erhan Arıklı ile bir araya geldi.