Erciyes’te Sucukla Patla Yarışması yapıldı

Kış ve yaz boyu bir birinden farklı pek çok uluslararası ve ulusal boyutta organizasyona ev sahipliği yapan Erciyes, "Sucukla Patla" adlı Sucuk Ekmek Yeme Yarışmasına dördüncü kez ev sahipliği yaptı.

Erciyes Dağı'ndan gelen esintiyle kendine has bir lezzete kavuşan Kayseri sucuğunun şöhreti bu yarışmayla daha da perçinlendi. Erciyes Tekir Kapı bölgesinde gerçekleşen yarışmada midesine güvenen yarışmacılar onlarca sucuk ekmeği en hızlı yiyerek dereceye girmek için ter döktü.

9 SUCUK EKMEK YİYEREK BİRİNCİ OLDU

Türkiye'de sucuğun merkezi şehirler tartışmasına da son noktayı koyması beklenen yarışma Kayseri Erciyes A.Ş tarafından, Kayseri Ticaret Borsası destekleriyle düzenlendi. Organizasyonda yarışmacılar bir birinden ilginç kostümleri ile Sucukla Patla arenasında kıyasıya mücadele etti. Yaraşmada birinciliği 9 sucuk ekmek yiyen Murat anlı aldı. Birinciye 3 bin lira para ödülü ile 3 kilo sucuk verildi.

Yarışmada ikinci gelene 2 bin, 3'ncüye ise 1 lira para ödülü ile yine sucuk hediye edildi. Yarışmanın ardından dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Yarışmaya başına yerleştirdiği mangal maketi ile katılan Hatice Kılınç'a ise kostüm özel ödülü verildi.