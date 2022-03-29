Diyarbakır’ın peri bacalarını yeniden keşfetme zamanı

Vali Münir Karaloğlu, Türkiye'nin 7 bölgesinden raftingci, yüzlerce doğa sever, profesyonel dağcılık, tırmanış sporcularıyla Gelincik Dağı Doğa Yürüyüşü, Sinek Kanyonu Kaya Tırmanışı ve Sinek Çayı Rafting yarışmasına katılacak.

Göreve geldiği günden beri kentin tarihi ve turistik mekanlarını gün yüzüne çıkarmak için projeler geliştiren Vali Karaloğlu'nun talimatıyla Çermik ilçesi birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

31 Mart'ta yapılacak program "Gelincik Dağı Doğa Yürüyüşü" ile başlayacak. Kent merkezi ve il dışından birçok doğa severin katılacağı etkinlikte katılımcılar Gelincik Dağı Peri Bacaları eteğinden başlayıp kaya tırmanış alanına kadar olan 6 kilometrelik yolda doğa yürüyüşü gerçekleştirecek.

Sinek Kanyonunda yapılacak olan Kaya Tırmanışında ise profesyonel 20 sporcu yer alacak. Etkinlikte, 16 kaya tırmanış rotasından sporcular 10 ile 16 metre arasındaki mesafelerde tırmanış gerçekleştirecek.

İlçede daha sonra ilk defa Sinek Çayı'nda "Rafting Yarışması" düzenlenecek. Parkuru 2.950 metre olan yarışmada, Türkiye Rafting Federasyonu bünyesinde Muğla, İstanbul, Tunceli, Hakkari, Şırnak ve Van'da faaliyet gösteren 7 takım yarışmaya katılacak.

ŞİMDİ DİYARBAKIR'A YENİDEN BAKMA ZAMANI

Uzun süredir terör nedeniyle güzellikleri hafızasından neredeyse silme noktasına gelen Diyarbakır'a yapılan etkinliklerle kentin turizme açıldığına vurgu yapan Karaloğlu, şunları dile getirdi:

"Bütün gayretimiz, çabamız gerçek Diyarbakır'ı ortaya çıkarabilmek. 40 yıldır oluşturulan kötü imajı, algıyı yıkıp gerçek hazineyi ortaya çıkarabilme gayretimiz var. Şimdi Diyarbakır'a yeniden bakma zamanı. Tüm vatandaşlarımızı etkinliğe katılmaya davet ediyorum"

Doğa sporcuları, aktivist ve tüm vatandaşların katılabileceği etkinlik için Dağkapı Meydanı'nda 31 Mart Perşembe Saat 08.30'da otobüsler kaldırılacak.

İKİ ŞELALE ARASINDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Karaloğlu ve çok sayıda doğaseverin katılımıyla tarihi ve turistik açıdan önem arz eden Yabanardı ile Şeyhandede Şelaleleri arasında onarımı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 4 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yapılmıştı.

Vali Karaloğlu'nun girişimleri sonucu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, ilçede bulunan Yabanardı ve Şeyhandede Şelaleleri Tabiat Parkı olarak tescillenmişti.

Doğal ve tarihi güzellikleriyle görenleri adeta büyüleyen Lice'de bulunan Bırkleyn Mağaraları'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü de kentin turizmine büyük katkı sundu.

YILLARDIR GİDİLMEYEN 'LAV YOLU'NDA SPOR YAPILDI

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Karacadağ'da bisiklet turu ve "Lav Yolu" doğa yürüyüşü ile şehrin doğal güzellikleri meraklısına tanıtıldı.

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'in ortak varlığı olan Karacadağ'ın jeoparklar ağına dahil edilmesi için UNESCO'ya yapılan müracaatın ardından bölgenin bilinirliğinin artırılması amacıyla bisiklet turu ve "Lav Yolu" doğa yürüyüşü düzenlenmişti.