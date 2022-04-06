Türkiye’nin en büyüğü Ankara’nın Damlataş’ı turizme kazandırılıyor

Tulumtaş Mağarası 2017 yılında Gölbaşı Kaymakamlığı öncülüğünde Gölbaşı Belediye Başkanlığı işbirliğinde ve Ankara Valiliği'nin desteği ile MTA Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmalarla B tipi mağara olarak tescil edildi. Restorasyon projesi Ankara Valiliği, Kaymakamlığımız ve Gölbaşı Belediyesi arasında imzalanan protokol ve Ankara Valiliği'nin finansman desteği ile Gölbaşı Belediyesince özel bir firmaya hazırlatılan Tulumtaş Mağarası'nın turizme açılması projesinin Kurul onayları da alındı.

Mağaranın turizme açılması yönünde Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından proje desteği sağlanarak hazırlanan projede; saha düzenleme ve kayaların taşınması, yamaç temizliği, yamaç yüzeyi çelik, grid ağ sistemi serimi, dağ yüzeyi yüksek enerji sönümleyici panel imalatı, yapıların temel imalatı, ağır çelik imalatı, çelik yapıların trapez saç imalatı, çelik yapıların betopan ve taş yünü imlatı, çelik yapıların boardex imalatı, çelik yapıların cephe membrane uygulaması, mağara içi kaya temizliği ve düzenleme çalışmaları, güçlendirme, yürüme alanları aydınlatma çalışmaları bulunmakta ve mağara içerisinde galeri alanları, yürüme yolu, dışında kafe, hediyelik eşya bölümü, sinevizyon gösteri alanı, bilet gişesi, mescid, otopark ile tuvaletler yapılması planlandı.

Tulumtaş Mağarasının turizme açılması amacıyla uygulama çalışması ise Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ve Gölbaşı Beldiyesinin ortak mali katkısı ile Gölbaşı Belediye Başkanlığı tarafından ihale edilerek yapılacak. Mağara halihazırda güçlendirme çalışması, otopark ve kapalı alanların içsel düzenlemelerinin tamamlanmasını müteakip hizmete açılacak.

90'lı yıllarda üzerine milletvekillerinin kurduğu villa kooperatifi kurulan 5 milyon yıllık mağaranın zarar görmüş olabileceği ve inşaatların durdurulması istenmişti.

KAYMAKAM BİLGİHAN VE BAŞKAN ŞİMŞEK MAĞARADA İNCELEMELERDE BULUNDU

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Tulumtaş Mağarası'nı ziyaret etti ve tarihi mağarada incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında SABAH'a bilgi veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Allah izin verirse çok yakın zamanda Türkiye'nin en oksijeni bol, Antalya'da ki Damlataş mağarasından 10 kat daha büyük ve güzel çok yakında turizme kazandıracağız. Gölbaşımızı turizm cenneti yapma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Tulumtaş Mağarası'nın turizme kazandırılması için büyük çaba gösteren Gölbaşı Kaymakamlığı'na ve Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan'a teşekkür eden Başkan Şimşek "Bizler el ele vererek vatandaşımıza hizmet etmek, sosyal ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek için Gölbaşı Belediyesi olarak verdiğimiz mücadeleyi artırarak devam ettireceğiz. Gölbaşı'nın gelişmesi ve kalkınması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Oluşumu 5 milyon yıl öncesine dayanan, sarkıt, dikit ve sütunların yer aldığı mağaramız adeta görenleri büyülüyor. Mağaranın yüksekliği ise yer yer 30-40 metreye ulaşıyor. Ankara'mızı turizm cenneti yapma yolundaki adımlarımızdan olan Tulumtaş Mağaramızın açılışı için geri sayım başladı" diyerek müjdeli haberi verdi.