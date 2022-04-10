Alanya’ya yılın ilk kruvaziyeri geldi

Limasol'dan hareket eden Bahama bayraklı 'Artania' adlı kruvaziyer,çoğunluğu Alman uyruklu 690 yolcusuyla Alanya Limanı'na yanaştı.

Gemiyle gelen bazı yolcular, otobüslerle Turisttik ve tarihi ören yerlerine götürülürken bazıları da Alanya çarşısı ve şehir merkezinde gezintiye çıkarak vakit geçirmeyi tercih ettiler.

Geminin akşam saatlerinde Alanya'dan Rodos'a hareket edeceği belirtildi.

Alanya'ya gelen MTS Globe Tur Operasyon Müdürü Ozan Aksoy, uzun süre sonra Alanya'ya ilk kruvaziyeri getirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Geminin Güney Kıbrıs Limassol'dan Alanya'ya geldiğini anlatan Aksoy, "Buradan akşam itibariyle Rodos bölgesine gidecek. Gemimiz 1985 yapımı Bahama bandıralı bir gemi. İçerisinde 690 yolcumuz var. Bu yolculara hizmet eden 450 kişilik bir kabin ekibi mevcut. Kasım ayı içerisinde Alanya limanına bir ziyaretleri daha olacağını." söyledi.