Triatlonun kalbi Mersin Yenişehir’de atacak

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girecek sporcular yüzme etabını tamamladıktan sonra denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur bisiklet sürecek. Bisiklet parkurunu tamamlayan triatletler son olarak sahil bandında 2 tur koşacak.

"Bu büyük organizasyon için hafta sonu Yenişehir'de buluşalım" diyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "İlkini 2019'da yaptığımız triatlon yarışlarının üçüncü yılında Mersin'e büyük bir uluslararası spor organizasyonu kazandırmak bizim için gurur vesilesi. 26 ülkeden sporcu kentimize gelecek. Mersin'i ve Yenişehir'i tüm Dünya'ya tanıtmak için fırsatlar yaratmaya devam ediyoruz. Kentlerimizin tanıtımı, halkımız için bütüncül kazanç anlamına geliyor. Sporu desteklemeye devam edeceğiz ve sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyoruz. Bu anlayışla çalışıyor ve büyük spor organizasyonları ile kentimizi bir marka haline getiriyoruz" dedi.