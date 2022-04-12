Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Seyahat Haberleri Triatlonun kalbi Mersin Yenişehir’de atacak
Giriş Tarihi: 12.4.2022 12:34

Triatlonun kalbi Mersin Yenişehir’de atacak

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Triatlonun kalbi Mersin Yenişehir’de atacak

Avrupa Triatlon Birliği, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Mersin Yenişehir Belediyesinin iş birliğiyle 16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek triatlon yarışlarında Türkiye ve Dünya’nın farklı ülkelerinden 600’e yakın triatlet mücadele edecek. Avrupa Triatlon Kupası ve Yenişehir Avrupa Triatlon Gençler Kupası’nda sporcular ilk olarak Akdeniz'in mavi sularında 750 metre yüzecek daha sonra palmiye ağaçlarının altında 20 kilometre bisiklet sürecek ve ardından Yenişehir'in göz kamaştıran sahilinde 5 kilometre koşacak.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girecek sporcular yüzme etabını tamamladıktan sonra denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur bisiklet sürecek. Bisiklet parkurunu tamamlayan triatletler son olarak sahil bandında 2 tur koşacak.

"Bu büyük organizasyon için hafta sonu Yenişehir'de buluşalım" diyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "İlkini 2019'da yaptığımız triatlon yarışlarının üçüncü yılında Mersin'e büyük bir uluslararası spor organizasyonu kazandırmak bizim için gurur vesilesi. 26 ülkeden sporcu kentimize gelecek. Mersin'i ve Yenişehir'i tüm Dünya'ya tanıtmak için fırsatlar yaratmaya devam ediyoruz. Kentlerimizin tanıtımı, halkımız için bütüncül kazanç anlamına geliyor. Sporu desteklemeye devam edeceğiz ve sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyoruz. Bu anlayışla çalışıyor ve büyük spor organizasyonları ile kentimizi bir marka haline getiriyoruz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Triatlonun kalbi Mersin Yenişehir’de atacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA