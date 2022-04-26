2022, turizm sektörü için pandemi sonrası normalleşme yılı olacak

Prof. Dr. Mehmet Altınay, 2022'de pandeminin ilk iki yılına göre salgın açısından daha yumuşak bir seyir oluştuğunu ifade etti.

Prof. Dr. Altınay, yılın ilk çeyreğinde ortaya çıkan yolcu sayılarının yeniden artış trendine girdiğini kaydetti. KKTC'ye Ocak ayında gelen yabancı yolcu sayısının, 2021'in Ocak ayına göre yüzde 926,6 artarak 54 bin 358'e yükseldiğini hatırlatan Prof. Dr. Altınay, "Oransal olarak KKTC kadar yüksek olmasa da bütün dünyada uluslararası yolcu sayıları ciddi bir şekilde yükselişe geçti. Bu yükseliş trendinin devam etmesi turizm ve havacılık sektörlerinin 2022'de yaralarını sararak normalleşeceğini gösteriyor" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Altınay, "Kıbrıs'ın Akdeniz'de kum, güneş gibi çekici faktörlerin doğal güzellikleri sunması; eski çağlardan beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapması, tarihi ve kültürel büyük bir mirasa sahip olması, adanın yıllardır eğitim maksatlı çeşitli ülkelerden gelen gençlere ve ailelerine üniversitelerimiz aracılığıyla da hizmet vermesi, sağlık alanında özel ve devlet sektörünün dünya standartlarında hizmet sunması var olan güçlü yanlarımızdır" diye konuştu.