Mardin’e son yılların en yoğun turist ziyareti

Koronavirüs sürecinde turist sayında azalmanın olduğu Mardin'de, yasakların kalkması ile birlikte turistlerin uğrak noktası oldu. Bayram bitmesine rağmen, kentte turist yoğunluğu devam ediyor. Tarihi ve turistik mekânların yanı sıra inanç değerleri ile de tanınan Kadim kentteki tarihi mekânlar doldu taştı.

Turizmin cazibe merkezi olan Mardin'de ayrıca otellerde doluluk yüzde 100´e yaklaştı. Seyahat acenteleri tur sayısını artırdı, buna rağmen firmalar talepleri yetiştirmekte zorlanıyor. Kadim kent Mardin'e gelen turistler karşılaştıkları tarihi mekânlara hayran kaldı. Turizm acentesi yetkilisi İsmail Sincar, Mardin´de son yılların en fazla turist ziyaretlerini yaşadıklarını ifade etti. Sincar, konuşmasında şunları söyledi: "Çok ciddi bir yoğunluk oldu Mardin´de. Özellikle pandemiden sonraki bu yoğunluk çok iyi geldi biz turizmcilere. İki yıllık aradan sonra. Çok güzel bir yoğunluk yaşıyoruz. Hem uçak biletleri açısından, hem de otellerimizin doluluk oranı açısından inanılmaz bir yoğunluk var. Şuan, haftaya kadar uçak bileti yok. Bütün otellerimiz yüzde 100 dolu. Hiç yer bulamıyoruz. Turlar için de hem personel, hem de araç olarak artık yetersiz kaldığımız bir durum oldu. Tabi hepimizi mutlu etti. İki yıl aradan sonra hepimizin yüzünü güldürdü. Yani özlemiştik Mardin´de misafir gezdirmeyi de özlemiştik, misafirlerimiz de Mardin´i gezmeyi özlemişti. Böylece bu özlemi gidermiş olduk."