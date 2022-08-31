Şükrü Anıl Kömeağaç: Fotoğraf Çekimi için Türkiye’nin Farklı Bölgelerine Gidiyorum

Türkiye'de çok özel alanlar bulunduğunu belirten, bu alanların fotoğraflanması gerektiğini ifade eden Şükrü Anıl Kömeağaç, "Fotoğraf, çok özel sanatlar arasında yer alıyor. İnsanın dünyaya farklı bir şekilde bakmasını sağlayan fotoğraf sanatı, aynı zamanda birçok güzelliğin keşfedilmesini de olanaklı kılıyor. Bu nedenle fotoğraf çekmeyi ve fotoğraf çekimi yapmayı çok seviyorum." ifadelerinde bulundu.

Fotoğraf çekiminin modellik ile de yakından alakalı olduğunu belirten Kömeağaç, her iki alanda da aktif bir şekilde çalıştığını belirtti: "Zaman zaman modellik de yapıyorum ki aslında hobilerimin çoğu birbirine çok yakın. Aynı zamanda ilgilendiğim alanların her biri kendimi geliştirmemi ve keyifli bir şekilde vakit geçirmemi sağlıyor. Bu nedenle hobilerimi bir tutkudan çok daha fazlası haline getirmeye çalışıyorum."

"TÜRKİYE'DE GÖRÜLEBİLECEK ÇOK ÖZEL ALANLAR VAR"

Türkiye'de görülmesi gereken pek çok yer bulunduğunu, buraları gezmenin çok önemli deneyimler elde etmeye katkıda bulunduğunu belirten Şükrü Anıl Kömeağaç, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Türkiye pek çok doğal güzelliği bünyesinde barındıran bir ülke. Dolayısıyla bu tür alanların görülmesi çok önemli. Fotoğraf çekimi yaparken aslında doğal güzellikleri ziyaret etme şansı da elde ediyorum. Bir yandan fotoğraf çekerken bir yandan da doğal güzellikleri görüyor, gündelik hayatın stresinden uzaklaşıyorum."

"FOTOĞRAF TUTKUM, HAYATA FARKLI BİR ŞEKİLDE BAKMAMI SAĞLADI"

Fotoğraf tutkusunun hayata farklı bir şekilde bakmasını sağladığını belirten Şükrü Anıl Kömeağaç, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Fotoğraf tutkum, hayatta karşıma çıkan olaylara çok farklı bir şekilde bakmamı sağladı. Aslında mutluyum çünkü artık olumsuz durumlarda kendimi hemen bu olumsuzluğa kaptırmıyorum. Olayı anlamaya çalışıyorum, yapabileceklerim var mı bunları düşünüyorum.







Yani herhangi bir etkim olmayacak olaylarda üzülmeyi bıraktım. Bu da fotoğraf tutkum sayesinde oluştu. Bu nedenle fotoğraf çekimlerime son hızla devam ediyorum, bu alanda yenilikçi çalışmalar içerisinde yer alıyorum. Ayrıca kendimi çok daha rahat işe adapte edebiliyorum."