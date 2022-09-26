Bodrum turizmde rekora koşuyor! Yabancı turist sayısında artış

Deniz, kum, güneşin yanı sıra kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri, lüks tesisleriyle gözde turizm merkezi olan Bodrum, sezon boyunca farklı ülkelerden gelen turistleri ağırladı. Doğa harikası koylarıyla turistlere unutamayacakları bir tatil sunan Bodrum, misafirlerini unutamayacakları bir tatil sundu. Bodrum'a havadan ve denizden gelen yabancı turist sayısında 1 milyona ulaştı.

4 KATINA ÇIKABİLİR

Kara yoluyla ve hava alanları iç hatlardan giren yolcu sayısı ise hesaplanmadı. Diğer verilerin de hesaba katıldığında bu rakamın 4 katına çıkacağı düşünülüyor. Sektör temsilcileri, bu sezonun verimli geçtiğini açıkladı. Bodrum'a şuana kadar gelen yabancı turist sayısının 1 milyona yaklaştığını belirten turizmciler, sayının daha da artacağını kaydetti. Kara yoluyla, deniz yoluyla, hava limanlarının iç hatlarından gelenler ve günü birlik turistlerin de hesaplandığında rakamın 4 katına çıkacağını belirten turizmciler, rezervasyonların devam ettiğini bildirdi.