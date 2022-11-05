Turizmdeki artış istihdamı arttırdı

Akdeniz çanağının en önemli turizm merkezi Antalya'ya yılın 5 Kasım itibari ile hava yoluyla gelen turist sayısı13 milyon 58 bine yükseldi. Ekim ayında 1 milyon 716 bin 202 kişinin ziyaret ettiği Antalya'da turizm sektöründeki hareketlilik, istihdama da olumlu yansıdı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürlüğü verilerine göre, kentte yiyecek ve içecek faaliyeti, seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetlerini kapsayan turizm sektöründe çalışanların sayısı ağustos ayında 293 bin 131 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

EN FAZLA ÇALIŞAN SAYISINA ULAŞILDI

Antalya'da, 2021 yılı Temmuz ayındaki 258 bin 338 çalışan sayısı, bu sene gelen turist sayısındaki artışla Temmuz ayında 291 bin 372 oldu. Turizm sektöründe çalışan sayısı, 2021 yılına göre 2022'de 34 bin 793 kişi arttı. Kentte turizm sektöründe çalışan sayısının tüm zamanların en yüksek olduğu yıl yaşandı.

SEZONUN UZADI ÇALIŞAN SAYISI ARTTI

Kentte sezonun en yoğun ve çalışan sayısının en fazla olduğu temmuz ayında, turizm sektöründe 2017 yılında 208 bin 750, 2018'de 242 bin, 2019'da 271 bin 306, koronavirüs nedeniyle kısıtlamaların yaşandığı 2020'de 154 bin 328, 2021'de 258 bin 338 kişi istihdam edildi. Turizm sektöründe en fazla çalışan sayısına bu yıl ilk defa ağustos ayında ulaşıldı. Bu sene turist hareketliliğinden dolayı sezonun uzamasıyla temmuzdaki 291 bin 372 turizm personeline, ağustos ayında bin 759 çalışan daha eklendi.

ARTIŞTAN MUTLUYUZ

Sosyal Güvenlik Antalya İl Müdürü Beyazıt Ablay, "Turizm sektöründeki istihdam verilerini değerlendirdiğimizde ilk defa ağustos ayında temmuz ayını aşan çalışan sayısıyla karşılaşıyoruz. Geçmişte temmuzdan ağustosa çalışan sayısı azalıyordu. Turizm sezonunun uzaması öngörülüyor. Eylül, ekim, kasım ayında da istihdam verilerinin artacağını düşünüyoruz. Bu sizi mutlu ediyor" diye konuştu. .