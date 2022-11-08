Doç.Dr.İslam Sefa Kay: Mardin turizminin 12 aya yayılması gerekiyor

MASTER PLANLARI HAZIRLANMALI

Mardin, Midyat ve Savur ilçelerinde turizmin 12 aya yayılarak turizm gelirlerini ve turist sayısını artırma hedefinde en önemli unsurlardan birinin de planlama olduğunu dikkat çeken Kaya, "Alternatif turizm türlerinin yaygınlaştırılması konusunda bölgemizde önemli bir potansiyel var ancak altyapı, planlama ve aktivite çeşidi gibi yönlerden sorunlar bulunuyor. Master planlar hazırlanarak, bu planlar içinde turistlerin her türlü ihtiyacına uygun aktivite ve diğer hususlara yer vererek doğru bir planlamayla turizm geliştirilmelidir."dedi. MARTOD Başkanı Azad Özgür Düngör de Doç.Dr. İslam Sefa Kaya'ya ziyaret ve değerlendirmeleri için teşekkür ederek turizmin 12 aya yayılması için dernek olarak kendilerinin de bu konu da bir çok rapor hazırladıklarını sözlerine ekledi.