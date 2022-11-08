Doç.Dr.İslam Sefa Kay: Mardin turizminin 12 aya yayılması gerekiyor

Ulaşım başta olmak üzere stratejik bir konuma sahip olan Mardin, önemli sorun teşkil eden eksikliklere rağmen sahip olduğu kültür ve mimari yapısı ile kendisini ziyaret eden turistleri kendisine hayran bırakıyor. Kış ve yaz aylarında tamamen atıl durumda olan turizmin canlandırılması ve turizmin 12 aya yayılması için neler yapılması konusunda bir değerlendirmede bulunan Doç.Dr. İslam Sefa Kaya, MARTOD ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Mardin Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Azad Özgür Güngör'ü dernek binasında ziyaret eden Akademisyen Doç.Dr.İslam Sefa Kay Mardin'e gelen turistlerin kalış sürelerini uzatmak için master planlar hazırlanması gerektiğini söyledi.
KALE TURİZME AÇILMALI
Sadece bahar aylarında değil, yaz ve kış turizmi olanaklarının artırılması için, turizmin 12 aya yayılması gerektiğini vurgulayan Kaya, "Mardin'deki turizm sezonunu 12 aya çıkarmamız lazım. Turizmin gelişmesinde yapılacak yatırım ve hayata geçirilecek projelerin hayata geçirilmesinde hep geç kalıyoruz. Yıllarca konuşulan teleferik projesi, kalenin kısmı bile olsa açılarak turizme kazandırılması gerekiyor. Yatak kapasitemiz doluyor ama yılın yarısı bomboş. Turizmi yıl 12 aya yaymak gerekir. Bacasız sanayi ancak bu şekilde çalıştırabiliriz" ifadelerini kullandı.
MASTER PLANLARI HAZIRLANMALI
Mardin, Midyat ve Savur ilçelerinde turizmin 12 aya yayılarak turizm gelirlerini ve turist sayısını artırma hedefinde en önemli unsurlardan birinin de planlama olduğunu dikkat çeken Kaya, "Alternatif turizm türlerinin yaygınlaştırılması konusunda bölgemizde önemli bir potansiyel var ancak altyapı, planlama ve aktivite çeşidi gibi yönlerden sorunlar bulunuyor. Master planlar hazırlanarak, bu planlar içinde turistlerin her türlü ihtiyacına uygun aktivite ve diğer hususlara yer vererek doğru bir planlamayla turizm geliştirilmelidir."dedi. MARTOD Başkanı Azad Özgür Düngör de Doç.Dr. İslam Sefa Kaya'ya ziyaret ve değerlendirmeleri için teşekkür ederek turizmin 12 aya yayılması için dernek olarak kendilerinin de bu konu da bir çok rapor hazırladıklarını sözlerine ekledi.