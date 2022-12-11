Şanlıurfa, ’İzmir Turizm Fuarı’nda

Türkiye'nin en büyük turizm platformu olan TTI İzmir "Uluslararası Turizm Ticaret Fuar Ve Kongresi'', sektörün önde gelen profesyonellerini ve yerel yönetimleri 16. kez bir araya getirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de Şanlıurfa'daki turizm sektörünün temsilcilerini, profesyonel turizm acentelerini İzmir Turizm Fuarı'nda bir araya getirerek uluslararası İletişim ve iş bağlantıları kurmalarını sağladı.

2023 Yılı İslam Ülkeleri Turizm Başkenti seçilen Şanlıurfa'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bir yandan kış turizmini geliştirmek için Siverek Karacadağ Kayak Merkezinde otel inşa ederken Doğa ve kamp turizmi için ise Güneydoğu'nun Maldivleri diye adlandırılan Bozova'da Bungalov Evler açılış için gün sayıyor.

İzmir Turizm Fuarında da katılımcı diğer yerel yönetimlerle arasında gerek standın tamamıyla Şanlıurfa'yı yansıtması gerekse müzik, gastronomi ve kültürel değerlerini doğru olarak yansıtmasıyla fark yaratan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ziyaretçilerden tam not aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği birbirinden güzel Urfa Türküleri standı ziyaret eden ziyaretçileri adeta coşturdu. Fuarın son gününde de ziyaretçilerine acının en güzel haliyle bin bir emekle saatlerce yoğurulan tescilli lezzet çiğköfte ikram edildi.