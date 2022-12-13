Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Seyahat Haberleri Erzurum EİT 2025 Turizm Başkenti ilan edildi
Giriş Tarihi: 13.12.2022 16:11

Erzurum EİT 2025 Turizm Başkenti ilan edildi

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Erzurum EİT 2025 Turizm Başkenti ilan edildi

Özbekistan’ın ev sahipliğinde EİT’e üye ülkelerin Turizm Bakanları 4’üncü kez bir araya geldi. Bakanların toplantısı sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzurum’un 2025 EİT Turizm Başkenti olarak ilan edildiğini duyurdu.

İran'ın başkenti Tahran'da 1985 yılında üye devletlerin kalkınması için kurulan Ekonomi İşbirliği Teşkilatı, üye devletlerin Turizm Bakanları ile 4'üncü kez bir araya geldi. Özbekistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda 10 üye ülkenin Turizm Bakanları katıldı. Yapılan toplantı sonrası Erzurum, EİT'in 2025 yılındaki Turizm Başkenti olarak seçildi. Haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu ifadelerle duyuru; "Özbekistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Turizm Bakanları Toplantısı'nda Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti olarak seçildi. Eşsiz doğal güzelliklere sahip Erzurum'umuza ve ülkemize hayırlı olsun."

ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum EİT 2025 Turizm Başkenti ilan edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA