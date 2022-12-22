Kapadokya bölgesi yeni yıl kutlamalarına hazır

Kapadokya konaklama tesisleri Dünya'nın birçok ülkesinden yerli-yabancı misafirlerin gözde mekânı olmaya devam ediyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeler Derneği Başkanı Teyfik Ölmez yaptığı açıklamada: "Kapadokya'yı dolu dolu yaşamak isteyen misafirler için tüm hazırlıklar tamamlandı. Kapadokya bölgesi hafta sonuyla beraber yoğunluk yaşamaya başladı. Önümüzdeki hafta sonu yılbaşı olması dolayısıyla otellerde doluluk oranı yüzde 70'i geçmiş durumda. Son dakika rezervasyonları ile birlikte yılbaşına yönelik beklentimiz daha yükseklere çıkmak. Otellerimizde doluluk oranının yüzde 90-95'i geçecek" dedi.

KAPADOKYA'DA 593 İŞLETME VAR

Ölmez "Kapadokya Bölgesinde 593 işletmemiz de 18 bin yatak kapasitemiz var. Kozaklı ilçemizde bu listeye dâhil edersek, bu rakamlar 24-25 bin civarına ulaşıyor. Otellerimizde üst ve orta segmentte konaklama imkânlarımız var. Konaklama ücretleri bin TL'den 8-10 bin TL'ye çıkacağını düşünüyorum. Bazı restoranların yılbaşı gecesi için hazırladıkları programlar var. Ücretlerin 3 bin 500 civarında olduğunun bilgisini alıyoruz. Fakat Kapadokya bölgesini diğer bölgeler ile kıyasladığımızda daha ucuz olduğunu düşünüyorum" dedi.