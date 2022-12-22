Kapadokya’da kurtarma kazısı başladı

UNESCO'nun 2006 ve 2014 yıllarındaki izleme raporlarında Göreme Açık Hava Müzesi içerisinden geçen Göreme- Ortahisar yolunun trafiğe kapatılması tavsiyesi sonrasında başlatılan çalışmalar tamamlanarak yol araç trafiğine kapatıldı.

KAZI ALANINDA 14 UZMAN VE 50 İŞÇİ ÇALIŞACAK

Kazı alanında incelemede bulunan Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz yaptığı açıklamada " Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un daha önce çeşitli vesilelerle değindiği ve talimatlandırdığı üzere Kapadokya Alan Başkanlığı olarak biz, bugün itibariyle bu yolu trafiğe kapatıyoruz. Kapadokya Alan Başkanlığı'nın misyonu bölgenin tarihi ve doğal değerlerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu çerçevede daha önce bilimsel yöntemlerle eski yol güzergâhında tespit ettiğimiz kaya mekanların kurtarma kazılarını Bakanlığımız himayesinde başlatıyoruz. Nevşehir Müze Müdürlüğümüz ile birlikte yaklaşık 14 uzman ve 50 işçi arkadaşımızdan oluşan ekip ile bu kazıları yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Kazı çalışmaları yapılacak alanda bulunan kaya mekanların, mevcut kaya kiliselerin devamı olduğunu belirten İnceciköz "Ortalama 7 ila 8 ay sürmesini planladığımız kazı çalışmaları sonrasında, bölgenin tarihine ilişkin yeni veriler elde etmeyi de umuyoruz.

KURTARMA KAZISINDA DOĞAL MİRASLAR GÜNYÜZÜNE ÇIKARILACAK

Göreme Açık Hava Müzesi Çevre Düzenlemesi Projesi ise Kapadokya Alan Başkanlığımızca devam ettirilmektedir. Bu çerçevede Göreme Açık Hava Müzesi'nin bugüne kadar keşfedilmeyen kültürel miraslarını ortaya çıkararak bölgenin var olan değerine bir değer daha katmayı hedefliyoruz.

Türkiye'nin yüzyılı olan 2023 yılında artık birkaç saatte gezilen Göreme Açık Hava Müzesi değil, birkaç gün de gezilen Göreme Açık Hava Müzesi'ni bölgemize kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.