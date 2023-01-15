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Giriş Tarihi: 15.1.2023 16:14

Beçin Antik Kenti’nde büyüleyici eserler turizme kazandırılıyor

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Beçin Antik Kenti’nde büyüleyici eserler turizme kazandırılıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Menteşeoğulları Beyliğinin başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'nde, kazı ve restorasyon çalışmalarıyla büyüleyici eserler turizme kazandırılıyor. Antik kente 500 bin ziyaretçi bekleniyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Menteşeoğulları Beyliğinin başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'ndeki arkeoloji kazıların yanı sıra restorasyon çalışmaları da sürüyor. Tarihinin milattan önce 2 binlere uzanan antik kentteki çalışmalarla eserler gün yüzüne çıkarılıyor. Birçok eserin gün yüzüne çıkarıldığı çalışmalarda, ayakta kalan tarihi yapılar restore edilerek turizme kazandırılıyor. Kazı ve restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandıran eserler ziyaretçileri büyülüyor. Son olarak geçtiğimiz yıl restorasyonu yapılan Kubbeli Çeşme'de, son yağışlardan sonra su akmaya başladı.

Rahatlıkla gezilebilecek bir rota ile turizme kazandırılan antik kente 500 bin ziyaretçi bekleniyor.

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Beçin Antik Kenti’nde büyüleyici eserler turizme kazandırılıyor
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