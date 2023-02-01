Erciyes’te sömestr yoğunluğu! Erciyes’te oteller yüzde 100 dolu

Uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri ve eşsiz doğa manzaralarıyla öne çıkan Erciyes Dağı'ndaki konaklama tesislerinde, sömestr tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te etkili olan kar yağışı hem işletmecilerin hem de kayakseverlerin yüzünü güldürdü. Sömestr tatilini Erciyes'te geçirmek için kayak merkezine akın eden tatilciler pistleri doldurdu. Sömestr tatilinin ilk hafta sonunda güzel havayı fırsat bilen kayakseverler, kayağın tadını çıkarırken, çocuklar ise kızak kayarak keyifli anlar yaşadı. Erciyes Kayak Merkezi toplam 102 kilometre uzunluğa ulaşan farklı eğimlerdeki 34 pistiyle hem acemi hem de profesyonel kayakçılara kayma olanağı sağlıyor.

SÖMESTR HEDİYELERİ ERCİYES OLDU

Sömestr tatilini Erciyes'te getiren tatilciler kar yağışıyla güzel bir tatil geçirdiklerini söyledi.

Onur Altan (Memur)- İstanbul'dan ailece geldik. Erciyes'e bu bizim için 4. gelişimiz. Gerek tesis gerek pist anlamında olsun bizi tatmin ediyor. Severek geliyoruz"

Ada Altan (Öğrenci) En çok ders yapmaktan zorlandım. Annem ve babam izin verirse Erciyes'e yine geleceğim".

Yiğitcan Eren (öğretmen) Kayak merkezindeki gondol Türkiye'de sadece Erciyes'te var. Bu çok önemli bir şey. Bu havada çok rahat inip çıkabiliyoruz. Gelmek isteyenler direk gelsin.

Aytaç (Tasarımcı) Erciyes'e kar yağınca geldik. Geçtiğimiz yılda buradaydım. Pistler çok geniş. Özellikle çocuklarımız için burayı tercih ediyoruz"

OTELLERDE DOLULUK YÜZDE 100

Sömestr tatiliyle birlikte Erciyes'teki otellerin doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını belirten Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; "Son dönemde yurdu etkisi altına alan kar yağışı ile beraber sömestrin de denk gelmesi tatili fırsat bilen vatandaşlarımızın daha yoğun teveccüh etmesine vesile oldu. Erciyes'te de bunu çok yoğun şekilde yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta sömestrin ilk haftası olması hasebiyle oldukça yoğun ve çok sayıda insanın ziyaret ettiği Erciyes ortamı gerçekleşti. Otellerimizin neredeyse tamamı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Günü birlik misafirlerimiz, şehir dışından tatil münasebetiyle Kayseri'ye aile ziyaretine gelen misafirlerimizden çok yoğun bir ziyaretçi akını gerçekleşti Erciyes'e. Yağan karın da etkisiyle birçok pistimiz hizmete girdi. Tatili fırsat bilerek dağımıza yoğunlaşan ziyaretçi aşağı yukarı geçtiğimiz hafta itibariyle 250 bini buldu" dedi.