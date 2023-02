Kapadokya kendi rekorunu kırmaya devam ediyor

Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerini ziyaret edenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzden fazla artarak 174 bin 222 oldu.

Altın yıl olarak kabul edilen 2022 yılının aynı döneminde Kapadokya bölgesini 88 bin 677 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Kapadokya'nın kendi rekorunu kırarak ziyaretçi sayısını geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katladığını söyledi. Vali Becel "Kapadokya dünyanın en güzel merkezlerinden bir tanesi. Her geçen gün bilinirliği ve tercih edilmesi daha da çok artıyor. Kapadokya bölgesinde 2022 yılının her ayı ve toplamda da 4 milyon 200 binden fazla ziyaretçi ile rekor yıl oldu. 2022'nin son aylarında, 2023'ün daha da iyi olacağını öngörüyorduk. 2023 yılı ocak ayının bu öngörünün boş olmadığını ve boş olmadığını ortaya çıkarttı. Ocak ayında 174 bin 222 kişi ilimizi ziyaret etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı 88 bin civarındaydı. Rakam yaklaşık iki katına çıkmış durumda. İnşallah her ay yeni bir rekorla gelir. İnşallah yılsonunda 2022'nin de rekorunu kırarız.

Pandeminin yapmış olduğu olumsuz bir etki vardı. Beklentimiz 2020 – 2021 yılı rakamların çok yüksek olmasıydı. Pandeminin yapmış olduğu olumsuz etkiyle maalesef bizi yavaşlattı. Hedeflediğimiz ve gönlümüzden geçen 6 milyonları bulmak. Bu da çok zor değil. Çünkü çok fazla zenginliğe ve güzelliğe sahibiz" dedi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen ören yeri 49 bin 467 kişi ile Zelve ören yeri oldu. Zelve ören yerini 48 bin 287 ziyaretçi sayısı ile Göreme Açık Hava müzesi izledi.

Kapadokya bölgesinde Kaymaklı yeraltı şehrini 27 bin 113, Derinkuyu yeraltı şehrini 24 bin 55, Karanlık Kiliseyi 8 in 797 ve Özkonak yeraltı şehrini de 8 bin 680 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.



Kapadokya bölgesini 2019 yılının Ocak ayında 123 bin 244, 2020 yılı Ocak ayında 159 bin 245, 2021 yılı Ocak ayında 42 bin 560 ve 2022 yılı Ocak ayında da 174 bin 222 kişi ziyaret etti.